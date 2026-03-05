РФ вдарила по непрацюючій базі відпочинку на Одещині

Фото: ДСНС Одеської області

На Одещині рятувальники ліквідували наслідки нічної російської атаки. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району.



За інформацією екстрених служб, внаслідок обстрілу виникла пожежа на території непрацюючої бази відпочинку. Вогонь швидко поширився на дерев'яні будиночки та охопив площу близько 250 квадратних метрів.



Рятувальники локалізували загоряння, не допустивши подальшого поширення вогню на сусідні будинки. Тим не менш, розташована поряд будівля отримала значні пошкодження. Крім того, в результаті атаки були пошкоджені транспортні засоби поблизу.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. У соцмережах повідомляють, що удару, ймовірно, зазнав район курортного селища Затока.

Фото: ДСНС Одеської області

Нагадаємо, днем раніше, 4 березня, РФ вдарила по півдню Одеської області: є поранені, серед них діти.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»