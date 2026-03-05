Армія РФ за добу вдарила по кількох населених пунктах Донеччини: загинули дві людини, ще п'ять – поранені

За 4 березня росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Костянтинівка. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Ще п'ять людей в області за добу отримали поранення: три – у місті Слов'янськ, одна – у місті Дружківка та одна – у селищі Райгородок.
Нагадаємо, що вночі 3 березня російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко