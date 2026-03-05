Росія атакувала цивільний корабель під прапором Панами у Чорному морі: є поранені члени екіпажу

Ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря російський безпілотник вдарив по цивільному кораблю під прапором Панами під час виходу з порту міста Чорноморськ Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Судно перевозило кукурудзу.



Внаслідок атаки є поранені серед членів екіпажу. Постраждалих евакуювали, їм надали допомогу.

Нагадаємо, що вночі 3 березня російська авіація скинула авіабомби на місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко