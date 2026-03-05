РФ засипає фронт дешевими розвідувальними дронами

Фото: Сергій Флеш

Російські війська почали активно використовувати розвідувальні безпілотники на базі БПЛА «Молнія», замінюючи ними дорожчі апарати. Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).



За його словами, ефективність українських зенітних дронів на лінії фронту призвела до значних втрат російської сторони серед дорогих безпілотників. Йдеться, зокрема, про «Зали», «Суперками» та «Орлани», вартість яких може досягати десятків тисяч доларів.



«Наші зенітні дрони на фронтах настільки потужні, що противник втрачає багато дорогих бортів. "Зали", "Суперками", "Орлани"», — зазначив Бескрестнов. На цьому фоні російська армія, за його словами, почала робити ставку на дешевші розвідувальні платформи.

«Навіщо втрачати дорогу техніку, якщо можна завалити фронт дешевим розвідувальним крилом», — пояснив експерт логіку противника. Бескрестнов додав, що отримує підтвердження масового застосування таких апаратів практично щодня.



«Мені щодня надсилають до десяти фотографій цієї "Молнії" — її стало дуже багато», — повідомив він. За даними експерта, конфігурація цих безпілотників залишається практично незмінною.

Дрони оснащуються камерою SIYI ZR10, модулем штучного інтелекту того ж виробника та mesh-модемом, що працює на частоті 1300—1500 МГц з потужністю 2×2 Вт. При цьому відмінності спостерігаються лише у Ethernet-комутаторах.

Нагадаємо, Україна отримає додаткові винищувачі Mirage 2000 із Франції.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»