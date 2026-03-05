Українська авіація завдала ударів по штурмових групах РФ у Покровську

Авіаудар по штурмовиках ЗС РФ у Покровську.

Українська авіація завдала бомбових ударів по будівлях, де зосереджуються російські штурмові групи у Покровську. Відео ударів оприлюднив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Станом на 4 березня у Покровській агломерації фіксувалися ознаки підготовки ворога до активізації бойових дій. За наявною інформацією, окупанти планують посилити наступ на початку весни. Протягом останніх місяців вони свідомо накопичували ресурси для подальшого застосування.



Наразі противник сконцентрував найбільші зусилля на просуванні у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Тривають бої у східній частині населеного пункту. Ворог намагається тиснути на українських оборонців та просуватися у центральну частину Гришиного, одночасно штурмуючи його з півночі та півдня.







Найбільша активність противника протягом доби фіксувалася на Покровському напрямку. Із 118 бойових зіткнень 22 припали саме на цю ділянку фронту (приблизно 18,6%), де російські війська намагалися прорвати оборону в районах семи населених пунктів, зокрема Гришиного.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»