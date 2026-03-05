«Шахеди» вночі вдарили по Слов'янську: пошкоджені багатоповерхівки, тролейбуси та котельня

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Вночі 4 березня російська армія завдала удару по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атаки загарбники використовували БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Пошкоджені котельня, СТО, дитячий заклад, магазин, приватні будинки, три багатоповерхівки, вісім автомобілів та тролейбуси.



Внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 3 березня російська авіація скинула авіабомби на Слов'янськ, внаслідок чого пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко