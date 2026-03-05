Армія РФ обстріляла пожежно-рятувальний підрозділ у Синельниківському районі

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські війська обстріляли будівлю пожежно-рятувального підрозділу у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Співробітники служби не постраждали.



Як повідомили у ДСНС України, внаслідок атаки виникла пожежа у житловому секторі. Пошкоджень дістали приватні будинки, господарські споруди, а також легкові автомобілі місцевих мешканців.



Вночі під ударами опинилися інші райони області. У Кам'янському районі поранень дістали двоє чоловіків. Також зафіксовано ушкодження об'єктів транспортної інфраструктури.



Масованої атаки зазнав Кривий Ріг. На одному із інфраструктурних об'єктів спалахнуло кілька пожеж. Крім того, на Нікопольщині внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Загалом через ворожі атаки в області постраждали двоє людей.

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, війська РФ за добу вдарили по кількох населених пунктах Донеччини: загинуло двоє людей, ще п'ять – поранено.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»