ЗСУ уразили ретранслятор пункту управління «шахедами» та склад боєприпасів в окупованих Криму та Донецькій області

Ілюстрація. Фото: Генштаб ЗСУ

4 березня Сили оборони України уразили склад боєприпасів поблизу селища Нижня Кринка та склад матеріально-технічних засобів російської армії біля міста Чистякове в окупованій Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Українські війська також атакували наземний ретранслятор пункту управління ударними БПЛА «Герань»/«Гербера» у районі селища Чорноморське у захопленому Криму.



Крім того, ЗСУ вдарили по скупченнях живої сили загарбників на околицях села Березове на Дніпропетровщині та поблизу міста Покровськ на Донеччині.



Втрати росіян та масштаби збитків уточнюються.

Нагадаємо, що 4 березня безпілотники вдарили по хімічному заводу у Кіровській області Росії.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко