Путін розуміє, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю Rai Italia. Фото: ОПУ

Чомусь у світі дехто почав вважати «правдою» слова голови Кремля Володимира Путіна про те, що, «якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни». Про це в інтерв'ю італійському телеканалу Rai Italia заявив президент України Володимир Зеленський.



Він нагадав, що, попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія лише збільшилася.



«Ми просто не можемо довіряти російській стороні. Ми можемо спробувати домовитися про закінчення війни із сильними посередниками, але умови повинні бути такими, щоб ми не вірили, не покладалися прямо на слова Росії. Ми маємо зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я навіть сказав би навпаки. Факт – що він продовжить. Не факт – що він продовжить одразу», – сказав президент.



За його словами, Путіну потрібен час підготуватися, укомплектувати бригади, додаткові дивізії й так далі.



«Для цього потрібен час. Ось у це я вірю – що йому потрібен цей час. Однак хто дає гарантію, що потім він не продовжить окупацію? Крім того, чому ми маємо виходити зі своєї землі, яку контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого вдіяти – немає сил. Він хоче, щоб ми повірили йому та просто вийшли з нашої добре укріпленої території. Ці укріплення обмежують можливості російських військ. Путін розуміє, що, якщо ми відійдемо, він збереже від 300 тисяч до мільйона своїх солдатів залежно від активності та тривалості наступальних дій на Донбасі. Чому ми повинні йому вірити та дарувати такі подарунки?», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що 4 березня Зеленський повідомив, що переговорний процес про припинення війни призупинений через бойові дії на Близькому Сході.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко