Енергетики відновили світло для понад 3,1 млн українців у лютому

Фото: Міненерго

У лютому українські енергетики відновили електропостачання для понад 3,1 млн споживачів, які залишилися без світла через ворожі атаки та бойові дії. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.



Роботи з відновлення проводилися у регіонах, що зазнають постійних обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури.



«Бригади працювали в умовах високих безпекових ризиків, відновлюючи лінії електропередач, підстанції та інше обладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання», - йдеться у повідомленні.



Найбільшу кількість споживачів було заживлено у Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Запорізькій області.

Нагадаємо, 03 березня 2026 року армія РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»