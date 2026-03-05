Енергетики відновили світло для понад 3,1 млн українців у лютому

У лютому українські енергетики відновили електропостачання для понад 3,1 млн споживачів, які залишилися без світла через ворожі атаки та бойові дії. Про це повідомив офіційний канал Міністерства енергетики України.
Роботи з відновлення проводилися у регіонах, що зазнають постійних обстрілів та пошкоджень енергетичної інфраструктури.
«Бригади працювали в умовах високих безпекових ризиків, відновлюючи лінії електропередач, підстанції та інше обладнання, щоб забезпечити стабільне електропостачання», - йдеться у повідомленні.
Найбільшу кількість споживачів було заживлено у Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Запорізькій області.
Нагадаємо, 03 березня 2026 року армія РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
