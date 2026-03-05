У російській виправній колонії «вербували» до ЗСУ

В одній із виправних колоній Краснодарського краю силовики виявили ув'язненого, який схиляв інших засуджених до переходу на бік України.



Як повідомляють росЗМІ з посиланням на ФСБ, чоловік пропонував співкамерникам укласти контракт із Міноборони РФ, вирушити на фронт, а потім за першої нагоди перейти на бік Збройних сил України.



За версією силовиків, після переходу на українську сторону ув'язнені мали вступити до «української терористичної організації» — так російські спецслужби називають захисників територіальної цілісності України.



У російському відомстві стверджують, що діяльність ув'язненого виявили під час спільної операції ФСБ та Федеральної служби виконання покарань Росії.



Проти нього відкрито кримінальне провадження одразу за кількома статтями — про «сприяння терористичній діяльності» та «підготовку до підбурювання до державної зради».



За російським законодавством такі звинувачення передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»