Стало відомо, як у Бєлгородській області попереджають про дрони

Палаючий автомобіль у Бєлгородській області після удару дрона.

У Бєлгородській області Росії діють цивільні мережі оповіщення, які інформують місцевих жителів про наближення безпілотників та повідомляють про ситуацію з безпекою на дорогах регіону. Про це повідомив радник міністра оборони України, спеціаліст зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.



За його словами, у регіоні сформувалися неформальні мережі інформування, до яких залучені місцеві волонтери. Вони використовують месенджери та портативні радіостанції для передачі інформації про появу безпілотників.



Бескрестнов зазначив, що такі радіомережі працюють у діапазоні 150–170 МГц та побудовані на основі недорогих радіостанцій. Через них учасники мережі передають повідомлення про ситуацію в повітрі та на дорогах.



Крім того, за словами фахівця, були створені спеціальні вебсайти та сервери для збору даних і їх подальшого поширення серед користувачів.



Коментуючи ситуацію, він також наголосив, що подібні системи оповіщення могли б використовуватися і в прифронтових регіонах України.



«Я міг би показати, як вони це зробили, але це стало б для них рекламою. Пам’ятаєте, скільки разів я писав про необхідність створення мереж у прифронтових зонах для поширення інформації про загрозу безпілотників? Я вже думаю про запуск місцевих FM-радіостанцій, які транслювали б інформацію про повітряні загрози. Упевнений, що таке "радіо" слухали б усі», — зазначив він.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»