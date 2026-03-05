Мешканка Краматорського району готувала підрив ТЦК

Фото: СБУ

На Донеччині затримали жінку, яка планувала підрив будівлі ТЦК. За даними слідства, підозрювана мала сховати саморобний вибуховий пристрій у сміттєвому контейнері поруч із входом до режимного об'єкта.



Російські куратори збиралися дистанційно активувати бомбу в годину пік, коли біля будівлі була б найбільша кількість людей. Слідство встановило, що після закладання вибухівки жінка планувала залишити регіон на власному автомобілі.



Далі вона мала намір попрямувати до західного кордону України, щоб виїхати до Росії через територію третіх країн. Співробітники СБУ зірвали план ще на етапі підготовки. Підозрювану затримали, коли вона прибула на місце, де мала зустріти російський безпілотник.

За даними спецслужби, саме цим дроном окупанти збиралися передати їй саморобний вибуховий пристрій. Під час затримання у жінки вилучили бомбу потужністю майже 2 кг у тротиловому еквіваленті.

Вибуховий пристрій був начинений металевими елементами для збільшення радіуса ураження та оснащений мобільним телефоном, який мав використовуватися для дистанційного підриву. Слідство встановило, що затримана — мешканка Миколаївки Краматорського району.



За даними правоохоронців, вона потрапила у поле зору російських спецслужб після повідомлень у чатах Telegram-каналів, де висловлювала підтримку повної окупації області. Крім того, під час розслідування з'ясувалося, що жінка пропонувала своєму куратору з РФ використовувати її будинок як приховану «перевалочну базу» для російських диверсійно-розвідувальних груп.

Під час обшуків у підозрюваної також вилучили смартфон, з якого вона координувала свої дії з представником російських спецслужб. Слідчі СБУ оголосили їй підозру у державній зраді. У разі доведення провини жінці загрожує довічне з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»