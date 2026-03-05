У центрі Херсона згоріли три авто внаслідок дронової атаки

Внаслідок чергової атаки російських безпілотників згоріли три автомобілі.

У Херсоні внаслідок чергової атаки російських безпілотників у середмісті міста згоріли три автомобілі, ще одну автівку пошкоджено. Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.



За інформацією влади, пожежа виникла після удару дрона. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували займання. У міській військовій адміністрації зазначили, що загрози для мешканців та прилеглих будівель наразі немає.



«Рятувальники приборкали полум’я — загрози людям та будівлям немає. Інформація про поранених на цю годину не надходила», — йдеться у повідомленні.







Крім того, за допомогою до медиків звернулася 70-річна мешканка Херсона, яка постраждала в результаті атаки ворожої дрона в центрі міста близько 10.30. Жінка отримала контузію і мінно-вибухову травму.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»