ВМС України знищили вертоліт Ка-27 над Чорним морем

Вертоліт Ка-27 РФ.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України повідомили про знищення російського корабельного протичовнового вертольота Ка-27 над акваторією Чорного моря.



Як зазначається на офіційній сторінці ВМС ЗС України у Facebook, повітряну ціль ліквідували силами та засобами українських Військово-Морських Сил.



«Силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України над акваторією Чорного моря знищено ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27», — йдеться у повідомленні.



У ВМС також додали: «Разом до перемоги! Слава Україні!».

Водночас 4 березня 2026 року в російських Z-пабліках з’являлися повідомлення про втрату військового вертольота під час роботи протиповітряної оборони РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»