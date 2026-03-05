Жителі Донецької області поїхали потягом «Лозова—Львів» подалі від війни

Фото: «Укрзалізниця»

«Вагон 0» називають вагоном до життя — саме у нього сідають жителі Донецької області, щоб поїхати якнайдалі від постійних обстрілів та загрози ворожої зброї.



Як повідомили в «Укрзалізниці», у нульовому вагоні потягу «Лозова—Львів» евакуювали 39 пасажирів. Серед них — 10 маломобільних людей та людей з інвалідністю, а також діти.



Разом із господарями вдалося вивезти і свійських тварин: у вагоні їхали п'ять собак та сім котів. Залізничники доставили всіх пасажирів у безпечніші міста, де люди зможуть хоча б на якийсь час відпочити від щоденних атак та постійного почуття небезпеки.



Організація евакуації стала можливою завдяки спільній роботі низки гуманітарних та державних організацій. В «Укрзалізниці» висловили подяку Донецькій обласній військовій адміністрації, ініціативі Save Ukraine, благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр», фонду «Схід SOS», громадській організації «Проліска», фонду «Ангели порятунку», а також Товариству Червоного Хреста України за допомогу в порятунку людей.

Фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, протягом доби з прифронтових районів Донецької області вдалося евакуювати 393 особи, серед них 22 дитини.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»