Росія та Україна провели новий обмін військовополоненими: деталі

У четвер, 5 березня, між Україною та Росією пройшов черговий обмін військовополоненими.

200 українських військових повернулися додому через черговий обмін полоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.





За його словами, для сотень сімей це довгоочікувана новина. Серед звільнених — захисники різних напрямків фронту, зокрема Маріуполя та Донецької області.

«Сьогодні 200 українських сімей отримали найочікуваніші повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди добрі новини для всіх нас, для всієї країни — повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається — захисники Маріуполя, Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької областей. Воїни Збройних сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці», — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна продовжує роботу щодо повернення всіх своїх громадян з російського полону.

Обмін здійснено за посередництва ОАЕ та США.



Попередній обмін Росія та Україна провели за формулою 157 на 157 на початку лютого.

Авторка: Юля Тараруй, випускова редакторка сайту «Новини Донбасу»