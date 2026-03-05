20,5 млн гривень для ЗСУ: на Донеччині профінансують закупівлю дронів

Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

На засіданні Ради оборони Донецької області було ухвалено рішення направити 20,5 млн. гривень на підтримку українських військових. Фінансування виділено з обласного бюджету та піде на закупівлю обладнання для підрозділів, які утримують оборону області.



Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, кошти планують використати для придбання засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників та FPV-дронів.



«Це — конкретне підсилення наших захисників. Те, що потрібно сьогодні і зараз», — підкреслив він.



Філашкін також зазначив, що обласна влада системно працює над забезпеченням військових усім необхідним і намагається оперативно реагувати на запити підрозділів на передовій.



За його словами, кожна виділена гривня спрямовується на зміцнення обороноздатності області та збереження життя українських військових.

Нагадаємо, з початку 2026 року на підтримку Сил оборони Донецька область направила близько 700 млн. грн.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»