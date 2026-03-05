Російські війська атакують дамби на Покровському напрямку – НГУ

На Покровському напрямку через несприятливі погодні умови пересування російської армії зведене до мінімуму. Про це повідомили у пресслужбі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ.
Однак, за словами військових, фіксуються ознаки накопичення особового складу росіянами.
«Ймовірно, після великих втрат під час осінньо-зимової кампанії окупанти готують резерви для наступу в період «зеленки», сподіваючись приховано від наших дронів переміщатися у густій рослинності. Водночас противник вдався до атак на дамби на прилеглих територіях на тлі природного підвищення рівня води. Мета ворога – підтопити наші оборонні рубежі, позиції підрозділів БПЛА, РЕБ та артилерії. Такими діями загарбники прагнуть максимально ускладнити нашу логістику й унеможливити швидке маневрування Сил оборони України під час відбиття майбутніх атак», – зазначили у бригаді.
Нагадаємо, що армія РФ накопичує резерви та готується до активізації наступу у Покровсько-Мирноградській агломерації.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко