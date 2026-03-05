Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЗСУ зачищають ділянку на стику Запорізької та Дніпропетровської областей
05 березня 2026, 16:54

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

На стику Запорізької та Дніпропетровської областей продовжуються активні бойові дії. Сили оборони України проводять зачистку території від російських підрозділів, проте противник чинить опір і намагається утримувати позиції. Про це пише DeepState.

За даними аналітичного проєкту, найбільш напружена ситуація зараз спостерігається у населеному пункті Березове. Українські військові намагаються витіснити звідти російську піхоту та повністю зачистити село, проте противник веде зустрічні дії та постійно посилює тиск.

Паралельно українські підрозділи проводять пошуково-ударні операції на ділянці Калинівське—Новомиколаївка—Новогригорівка—Красногірське—Першотравневе—Рибне—Солодке. На цьому напрямку фіксуються удари по живій силі та укриттям противника.

Зокрема, ураження російської піхоти відзначені на сході Новомиколаївки, а також переважно у східній частині Новогригорівки. Водночас російські підрозділи намагаються просунутися між Новогригорівкою та Красногірським та посилюють тиск на Першотравневе.

Крім того, ведеться постійна розвідка та фіксація невеликих груп противника, які залишаються у сірій зоні. Аналітики відзначають, що ця ділянка фронту залишається єдиним напрямком, де останнім часом Силам оборони вдалося досягти відчутних результатів.

За оцінкою, успішна зачистка охопила територію приблизно 79 км². Однак переводити ці райони в повністю контрольовану синю зону поки що зарано — у тилу все ще фіксуються окремі групи російських військових.

Якщо ж зважати на ширшу сіру зону, де раніше знаходилися позиції Сил оборони, але відбувалися проникнення противника вглиб оборони, площа такої ділянки може досягати близько 200 км².

При цьому в районі Гуляйполя ситуація складається інакше: там ініціативу частіше перехоплює противник, регулярно проводячи штурмові атаки піхотою та інколи залучаючи бронетехніку. Так, нещодавно російські сили перекинули близько 20 піхотинців на двох одиницях техніки до лісового масиву на північних околицях Святопетрівки, зазначає OSINT-проєкт.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що армія РФ накопичує резерви і готується до активізації наступу в Покровсько-Мирноградській агломерації.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Місця
Запорізька область Дніпропетровська область Солодке Новогригорівка Новомиколаївка Рибне Першотравневе Красногорське
зачистка окупантів
