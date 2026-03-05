Війська Росії обстріляли Дружківку: загорівся будинок

Наслідки обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС

Вночі 4 березня російські загарбники завдали удару по приватному сектору міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.



Рятувальники локалізували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Однак через загрозу повторних ударів гасіння вогню довелося призупинити.

Нагадаємо, що вночі 4 березня «шахеди» вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки, тролейбуси та котельня.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко