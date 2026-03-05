У прифронтовій Добропільській громаді залишається понад 1000 мешканців

Станом на початок березня у Добропільській громаді Донецької області залишається 1240 осіб, з них 950 — у самому Добропіллі, переважно люди похилого віку. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, у Добропіллі продовжують працювати комунальні служби, відкрито 2 магазини, крім того, до міста регулярно привозять гуманітарну допомогу та ліки.
Екіпажі «Білих янголів» щодня вивозять людей до транзитних центрів, де вони отримують допомогу та можуть вибрати варіанти розселення. Вже працює 5 центрів допомоги – у Дніпрі, Кам'янському, Шептицькому, Києві та Павлограді, готується відкриття центру в Одесі.
Як зазначається, у Дніпрі придбали будівлю соціального житла.
Раніше ми писали, що у Костянтинівці залишається понад 2000 жителів, проте вивести людей майже неможливо, оскільки росіяни обстрілюють усі під'їзні шляхи.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
