Головою Краматорської районної військової адміністрації призначили Вікторію Набокову

Головою Краматорської районної військової адміністрації стала Вікторія Набокова

Вікторія Набокова очолила Краматорську районну військову адміністрацію. Перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Юрій Винокуров представив її. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.



З сьогоднішнього дня набрав чинності указ президента України про її призначення на відповідну посаду.





«За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Вікторія Набокова працювала на посаді заступника, а згодом і першого заступника голови Краматорської РДА. У період із 2025 по 2026 роки – виконувала обов'язки голови району», — йдеться у повідомленні.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»