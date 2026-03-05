Головою Краматорської районної військової адміністрації призначили Вікторію Набокову

Вікторія Набокова очолила Краматорську районну військову адміністрацію. Перший заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Юрій Винокуров представив її. Про це повідомили у пресслужбі Донецької ОВА.
З сьогоднішнього дня набрав чинності указ президента України про її призначення на відповідну посаду.
«За рік до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Вікторія Набокова працювала на посаді заступника, а згодом і першого заступника голови Краматорської РДА. У період із 2025 по 2026 роки – виконувала обов'язки голови району», — йдеться у повідомленні.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
