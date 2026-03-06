Російські дрони атакували Слов'янськ: пошкоджені будинки та техніка

5 березня під ударами російської армії перебувало місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Для атак загарбники використовували БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4».
Пошкоджені приватні будинки, адміністративна споруда, техніка та автомобілі. Без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі 4 березня війська Росії обстріляли місто Дружківка на Донеччині, внаслідок чого загорівся будинок.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко