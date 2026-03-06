Російські дрони атакували Слов'янськ: пошкоджені будинки та техніка

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

5 березня під ударами російської армії перебувало місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Для атак загарбники використовували БПЛА «Молнія-2» та «Гранат-4».



Пошкоджені приватні будинки, адміністративна споруда, техніка та автомобілі. Без постраждалих.

Нагадаємо, що вночі 4 березня війська Росії обстріляли місто Дружківка на Донеччині, внаслідок чого загорівся будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко