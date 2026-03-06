Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ощадбанк заявив про затримання інкасаторів та $40 млн в Угорщині
06 березня 2026, 09:30

Ощадбанк заявив про затримання інкасаторів та $40 млн в Угорщині

Відділення «Ощадбанку» в Україні. Відділення «Ощадбанку» в Україні.

«Ощадбанк» повідомив про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів банку разом із співробітниками та цінностями. Про це йдеться в офіційній заяві фінустанови, яка є другою за розміром активів серед банків України.

У пресслужбі банку зазначили, що 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», у яких перебували сім працівників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank (Австрія) та «Ощадбанком» в Україні.

За даними GPS-навігації, затримані автомобілі наразі знаходяться в центрі Будапешта поблизу однієї з угорських силових структур. Інформацію про місцезнаходження транспорту підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Водночас місце перебування співробітників банку наразі невідоме.

У банку наголошують, що перевезення коштів і цінностей здійснювалося в межах міжнародної угоди з Raiffeisen Bank (Австрія). Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та чинних митних процедур Європейського Союзу.

За інформацією «Ощадбанку», у затриманих автомобілях перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота. Фінустанова вимагає негайного звільнення своїх співробітників, повернення автомобілів і всіх перевезених цінностей до України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично затримала сімох громадян України в Будапешті. За його словами, ці громадяни є співробітниками державного «Ощадбанку» і керували двома банківськими автомобілями, які прямували транзитом між Австрією та Україною, перевозячи готівку в межах регулярного банківського обслуговування.

Українське МЗС уже направило офіційну ноту з вимогою негайно звільнити українських громадян.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не погоджуватиметься на компроміси щодо енергетичних питань і пригрозив «силою прорвати українську нафтову блокаду», щоб відновити постачання енергоносіїв трубопроводом «Дружба».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Угорщина Будапешт
Інше
Інкасатори Ощадбанку Затримання співробітників банку
Організації
Ощадбанк

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
усі новини
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
19:59
Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування
19:21
На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень
18:58
Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата
18:23
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня
18:07
«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
17:59
Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
16:23
Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів
16:18
ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін
15:45
Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ
15:41
Російські війська просунулися у Сумській області – DeepState
усі новини
ВІДЕО
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38
Фото: ФК Шахтар «Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
06 березня, 18:07
Зеленський відвідав Донеччину. Фото: скриншот Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
06 березня, 17:59
Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних
06 березня, 13:53
Удар по російському кораблю в окупованому Криму. Фото: кадр із відео ГУР уразило кораблі та авіацію російських військ в окупованому Криму: кадри
06 березня, 11:01
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір