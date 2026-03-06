Ощадбанк заявив про затримання інкасаторів та $40 млн в Угорщині

Відділення «Ощадбанку» в Україні.

«Ощадбанк» повідомив про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів банку разом із співробітниками та цінностями. Про це йдеться в офіційній заяві фінустанови, яка є другою за розміром активів серед банків України.



У пресслужбі банку зазначили, що 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби «Ощадбанку», у яких перебували сім працівників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між Raiffeisen Bank (Австрія) та «Ощадбанком» в Україні.



За даними GPS-навігації, затримані автомобілі наразі знаходяться в центрі Будапешта поблизу однієї з угорських силових структур. Інформацію про місцезнаходження транспорту підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.



Водночас місце перебування співробітників банку наразі невідоме.



У банку наголошують, що перевезення коштів і цінностей здійснювалося в межах міжнародної угоди з Raiffeisen Bank (Австрія). Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезення та чинних митних процедур Європейського Союзу.



За інформацією «Ощадбанку», у затриманих автомобілях перебували цінності на суму близько 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота. Фінустанова вимагає негайного звільнення своїх співробітників, повернення автомобілів і всіх перевезених цінностей до України



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично затримала сімох громадян України в Будапешті. За його словами, ці громадяни є співробітниками державного «Ощадбанку» і керували двома банківськими автомобілями, які прямували транзитом між Австрією та Україною, перевозячи готівку в межах регулярного банківського обслуговування.



Українське МЗС уже направило офіційну ноту з вимогою негайно звільнити українських громадян.



Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не погоджуватиметься на компроміси щодо енергетичних питань і пригрозив «силою прорвати українську нафтову блокаду», щоб відновити постачання енергоносіїв трубопроводом «Дружба».

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary's energy will soon flow again through the Friendship pipeline. pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei - Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»