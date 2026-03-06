Українська армія просунулася під Костянтинівкою – ISW

Ситуація у районі Костянтинівки. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 3 та 4 березня, свідчать про те, що українські війська просунулися на південний схід та південь від міста Костянтинівка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 19 разів.

Нагадаємо, що армія РФ накопичує резерви та готується до активізації наступу у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко