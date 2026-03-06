Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»

18-річна мешканка Волновахи, затримана окупантами за «державну зраду».

У тимчасово окупованій Волновасі Донецької області російські силовики заявили про затримання 18-річної місцевої мешканки за підозрою у «державній зраді». Про це повідомило російське державне агентство ТАСС, передають «Новини Донбасу».



За версією російської сторони, дівчина нібито встановила контакт із представниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України через месенджер Telegram.



Стверджується, що вона передавала інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил РФ, розташування адміністративних будівель, а також окремі дані про місцевих жителів.



Пізніше російські окупаційні структури оприлюднили відео допиту затриманої. На кадрах показано 18-річну мешканку Волновахи, яку російська сторона підозрює у «державній зраді».

Кадри допиту 18-річної мешканки Волновахи, яка підозрюється у держзраді pic.twitter.com/TQqq8xfhBZ — Garry (@Garry417271035) March 6, 2026

Нагадаємо, Волноваха перебуває під російською окупацією з 2022 року.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»