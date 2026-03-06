Російська армія атакувала енергетику у Донецькій області: без світла залишилася частина абонентів

Війська Росії вдарили по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки знеструмлено частину споживачів у регіоні.



«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 5 березня російські дрони атакували місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та техніка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко