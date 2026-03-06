Fox News показав українські дрони як «американські»

Знищення «Шахеда» в небі над Україною.

В ефірі американського телеканалу Fox News під час сюжету про військові технології США використали відео з українськими дронами-перехоплювачами Wild Hornets, які застосовуються для знищення іранських безпілотників типу «Шахед», повідомляють «Новини Донбасу».



У сюжеті йшлося про «високотехнологічний арсенал США» та використання штучного інтелекту в американських дронах під час операцій за кордоном. При цьому в кадрі демонстрували відеозаписи, на яких насправді зафіксована робота українських безпілотників. На це звернув увагу американський журналіст Джей Пі Ліндслі.

Це невід'ємний. Кілька з-поміжних експертів є blah-blah-blahing на Fox News про американський drone tech used в Iran while Fox shows b-roll of what is actually Ukrainian Wild Hornet drones destroying Iranian Shahed drones.



Please don't listen to running mouths filled with… pic.twitter.com/DX6Waxf1aA - JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) March 5, 2026

«Я колись працював на засновника Fox, тому знаю, скільки кабельних медіа та подкастів — це дурниця. Але давайте сприймемо це як добрий знак для України: американські скептики вважають, що українська робота настільки крута, що її можна видавати за свою», — написав він.



Своєю чергою український виробник безпілотників «Дикі Шершні» відреагував на сюжет у коментарі під відео телеканалу.

Полювання на «Шахед».

У компанії зазначили, що в матеріалі було використано кадри з перехоплюючим дроном STING — розробкою інженерів Wild Hornets, який застосовується українськими підрозділами протиповітряної оборони для знищення безпілотників типу Shahed.



«Цей результат — наслідок довгого і складного шляху, який пройшли інженери Wild Hornets разом з українськими військовими. Ми будемо вдячні, якщо ці досягнення будуть належним чином визнані», — зазначили розробники.



У компанії також подякували за міжнародну підтримку та довіру до їхньої роботи, додавши, що більше відео перехоплень та відгуків військових доступні на їхніх офіційних сторінках.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»