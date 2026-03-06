Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Fox News показав українські дрони як «американські»
06 березня 2026, 11:01

Знищення «Шахеда» в небі над Україною. Знищення «Шахеда» в небі над Україною.

В ефірі американського телеканалу Fox News під час сюжету про військові технології США використали відео з українськими дронами-перехоплювачами Wild Hornets, які застосовуються для знищення іранських безпілотників типу «Шахед», повідомляють «Новини Донбасу».

У сюжеті йшлося про «високотехнологічний арсенал США» та використання штучного інтелекту в американських дронах під час операцій за кордоном. При цьому в кадрі демонстрували відеозаписи, на яких насправді зафіксована робота українських безпілотників. На це звернув увагу американський журналіст Джей Пі Ліндслі.

«Я колись працював на засновника Fox, тому знаю, скільки кабельних медіа та подкастів — це дурниця. Але давайте сприймемо це як добрий знак для України: американські скептики вважають, що українська робота настільки крута, що її можна видавати за свою», — написав він.

Своєю чергою український виробник безпілотників «Дикі Шершні» відреагував на сюжет у коментарі під відео телеканалу.

Полювання на «Шахед».

У компанії зазначили, що в матеріалі було використано кадри з перехоплюючим дроном STING — розробкою інженерів Wild Hornets, який застосовується українськими підрозділами протиповітряної оборони для знищення безпілотників типу Shahed.

«Цей результат — наслідок довгого і складного шляху, який пройшли інженери Wild Hornets разом з українськими військовими. Ми будемо вдячні, якщо ці досягнення будуть належним чином визнані», — зазначили розробники.

У компанії також подякували за міжнародну підтримку та довіру до їхньої роботи, додавши, що більше відео перехоплень та відгуків військових доступні на їхніх офіційних сторінках.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

США
українські безпілотники БПЛА Шахед Дикі шершні дрони Wild Hornets перехоплення дронів Shahed
Fox News

