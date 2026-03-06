ГУР уразило кораблі та авіацію російських військ в окупованому Криму: кадри

У лютому спецпідрозділ «Примари» ГУР уразив кораблі та авіацію російської армії в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.
Серед уражених цілей сторожовий корабель проєкту 22460 «Охотнік», морський буксир проєкту 1496М1, корабель проєкту 16640, десантний катер проєкту 02510 «БК-16», вертоліт Ка-27, радіолокаційна станція зі складу ЗРК С-400 та безпілотник «Форпост».
Нагадаємо, що 4 березня ЗСУ уразили ретранслятор пункту управління «шахедами» та склад боєприпасів в окупованих Криму та Донецькій області.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко