ГУР уразило кораблі та авіацію російських військ в окупованому Криму: кадри

Удар по російському кораблю в окупованому Криму. Фото: кадр із відео

У лютому спецпідрозділ «Примари» ГУР уразив кораблі та авіацію російської армії в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Серед уражених цілей сторожовий корабель проєкту 22460 «Охотнік», морський буксир проєкту 1496М1, корабель проєкту 16640, десантний катер проєкту 02510 «БК-16», вертоліт Ка-27, радіолокаційна станція зі складу ЗРК С-400 та безпілотник «Форпост».

Нагадаємо, що 4 березня ЗСУ уразили ретранслятор пункту управління «шахедами» та склад боєприпасів в окупованих Криму та Донецькій області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко