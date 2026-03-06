Ціни на нафту зросли на 16% за тиждень через війну на Близькому Сході

Світові ціни на нафту демонструють різке тижневе зростання з 2022 року.

Світові ціни на нафту демонструють найбільше тижневе зростання з 2022 року на тлі ескалації на Близькому Сході. За даними німецького видання BILD, котирування можуть піднятися приблизно на 16 % за один тиждень.



Зростання вартості сировини пов’язують із конфліктом навколо Ірану та ризиками для світового ринку енергоносіїв, які впливають на виробників, імпортерів і міжнародні судноплавні компанії.



Протягом тижня ціна на північноморську нафту марки Brent значно підвищувалася. Водночас у п’ятницю вранці котирування трохи скоригувалися і знизилися приблизно на 1% — до 84,58 долара за барель. Напередодні, у четвер, Brent подорожчала майже на 4,9%.



На тлі коливань на енергетичних ринках у деяких регіонах уже фіксують наслідки для паливного сектору. Зокрема, в тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про відсутність бензину на частині автозаправних станцій.



Водночас в Україні великі мережі АЗС поки що не підвищували ціни. За даними «Економічної правди», 5 березня такі оператори, як Ukrnafta, OKKO, UPG та WOG, залишили вартість бензину і дизельного пального без змін.



Натомість низка регіональних мереж, зокрема Marshal, BVS та AutoTrans, продовжили поступово підвищувати ціни — у середньому на 1–3 гривні за літр.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»