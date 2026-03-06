Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Ціни на нафту зросли на 16% за тиждень через війну на Близькому Сході
06 березня 2026, 11:44

Ціни на нафту зросли на 16% за тиждень через війну на Близькому Сході

Світові ціни на нафту демонструють різке тижневе зростання з 2022 року. Світові ціни на нафту демонструють різке тижневе зростання з 2022 року.

Світові ціни на нафту демонструють найбільше тижневе зростання з 2022 року на тлі ескалації на Близькому Сході. За даними німецького видання BILD, котирування можуть піднятися приблизно на 16 % за один тиждень.

Зростання вартості сировини пов’язують із конфліктом навколо Ірану та ризиками для світового ринку енергоносіїв, які впливають на виробників, імпортерів і міжнародні судноплавні компанії.

Протягом тижня ціна на північноморську нафту марки Brent значно підвищувалася. Водночас у п’ятницю вранці котирування трохи скоригувалися і знизилися приблизно на 1% — до 84,58 долара за барель. Напередодні, у четвер, Brent подорожчала майже на 4,9%.

На тлі коливань на енергетичних ринках у деяких регіонах уже фіксують наслідки для паливного сектору. Зокрема, в тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про відсутність бензину на частині автозаправних станцій.

Водночас в Україні великі мережі АЗС поки що не підвищували ціни. За даними «Економічної правди», 5 березня такі оператори, як Ukrnafta, OKKO, UPG та WOG, залишили вартість бензину і дизельного пального без змін.

Натомість низка регіональних мереж, зокрема Marshal, BVS та AutoTrans, продовжили поступово підвищувати ціни — у середньому на 1–3 гривні за літр.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Близький Схід
Інше
ринок нафти ціни на пальне нафта Brent

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
10:15
Окупанти затримали 18-річну мешканку Волновахи за «держзраду»
07:47
У Генічеську посилили охорону електричної підстанції — «АТЕШ»
20:46
В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань
19:44
В окупованому Кураховому досі вирішують, як завезти хліб та ліки
19:09
Депутата «Єдиної Росії» в окупованій Волновасі заарештували за розтрату в особливо великому розмірі
16:50
За шість переказів ЗСУ 13 років колонії: вирок мешканці Маріуполя
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
усі новини
10:58
В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
10:00
Стало відомо, чим РФ атакувала Україну під час масованого удару
09:08
РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ: є загиблий та поранені
08:38
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
22:22
Місто Дружківка та селище Олексієво-Дружківка потрапили під російський обстріл
21:31
Українські військові вдарили по ЗРК «Тор» росіян у Донецькій області
21:10
ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ
20:44
Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині
20:22
ЗСУ вразили військові кораблі РФ
19:59
Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування
19:21
На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень
18:58
Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата
18:23
«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня
18:07
«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
17:59
Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
16:49
Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву
16:23
Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів
16:18
ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін
15:45
Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ
15:41
Російські війська просунулися у Сумській області – DeepState
14:20
Україна допускає санкції через затримання громадян в Угорщині — Сибіга
13:53
Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних
13:13
Росіяни викрали 19 українців на Сумщині — Лубінець
13:12
Російська авіація вночі вдарила по Дружківці: рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних атак
12:46
СБУ затримала агентку РФ, яка наводила КАБи на Слов’янськ
12:09
Російський безпілотник вдарив біля будинку у Костянтинівці: є поранена
11:44
Ціни на нафту зросли на 16% за тиждень через війну на Близькому Сході
11:15
Армія РФ зруйнувала об'єкти критичної інфраструктури у Дружківці: мікрорайон міста без опалення
11:01
ГУР уразило кораблі та авіацію російських військ в окупованому Криму: кадри
11:01
Fox News показав українські дрони як «американські»
усі новини
ВІДЕО
Стовп диму над Донецьком. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом піднявся дим
07 березня, 10:58
Фото: ДСНС Харківської області У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня, 08:38
Фото: ФК Шахтар «Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ
06 березня, 18:07
Зеленський відвідав Донеччину. Фото: скриншот Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ
06 березня, 17:59
Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних
06 березня, 13:53
Удар по російському кораблю в окупованому Криму. Фото: кадр із відео ГУР уразило кораблі та авіацію російських військ в окупованому Криму: кадри
06 березня, 11:01

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір