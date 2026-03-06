Армія РФ зруйнувала об'єкти критичної інфраструктури у Дружківці: мікрорайон міста без опалення

6 березня російські війська цілеспрямовано обстріляли та зруйнували об'єкти критичної інфраструктури у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



Внаслідок атаки 7-й мікрорайон міста залишився без теплопостачання.



«Просимо жителів врахувати цю ситуацію та ухвалити рішення про можливість подальшого перебування на території громади, яка через постійні обстріли стає все більш небезпечною для життя», – заявили у МВА.

Нагадаємо, що 6 березня Дружківка залишилася повністю без води через відключення електропостачання.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко