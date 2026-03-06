Російський безпілотник вдарив біля будинку у Костянтинівці: є поранена

5 березня о 13:40 російські окупанти FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Влучання сталося біля приватного будинку.



Внаслідок атаки поранення отримала одна людина.



Провести слідчі дії неможливо у зв'язку із систематичною загрозою обстрілів.

Нагадаємо, що 6 березня армія РФ зруйнувала об'єкти критичної інфраструктури у Дружківці на Донеччині, внаслідок чого мікрорайон міста залишився без опалення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко