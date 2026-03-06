СБУ затримала агентку РФ, яка наводила КАБи на Слов’янськ

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну російську агентку на Донеччині, яка передавала ворогу координати для ударів керованими авіабомбами по Слов’янську.



Фігурантка — безробітна мешканка міста, яку виявили через прокремлівські Телеграм-канали. Після вербування вона збирала геолокації пунктів розташування особового складу та техніки Сил оборони.



Для цього щодня відвідувала місцевий магазин, «випадково» зустрічалася з військовими та проводила дорозвідку поблизу стратегічних об’єктів. Потенційні «цілі» агентка відзначала на Google Maps для звіту до РФ.



СБУ затримала зловмисницю вдома, під час обшуку вилучили смартфон із доказами. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ. Агентка перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»