Російська авіація вночі вдарила по Дружківці: рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних атак

Наслідки атаки на Дружківку. Фото: ДСНС

Вночі 6 березня російська авіація вдарила по місту Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки загорілися приватний будинок та господарська споруда.



Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів, неодноразово відходячи до укриття. Бійці ДСНС загасили пожежу на площі 63 квадратних метри.

Нагадаємо, що 6 березня армія РФ зруйнувала об'єкти критичної інфраструктури у Дружківці, внаслідок чого мікрорайон міста залишився без опалення.



Також Дружківка залишилася повністю без води через відключення електропостачання.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко