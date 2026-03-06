Росіяни викрали 19 українців на Сумщині — Лубінець

Село Сопич розташоване на кордоні з Брянською областю. Від села до Сум близько 180 км.

На Сумщині російські окупанти викрали 19 мешканців села Сопич. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.



За інформацією Омбудсмана, спочатку з громадянами України зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському телеканалі.



Такі дії є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема примусовою депортацією цивільного населення та нехтуванням законами і звичаями війни.



Лубінець невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ із вимогою організувати термінове відвідування викрадених громадян, повідомити про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»