Росіяни викрали 19 українців на Сумщині — Лубінець

На Сумщині російські окупанти викрали 19 мешканців села Сопич. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі.
За інформацією Омбудсмана, спочатку з громадянами України зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському телеканалі.
Такі дії є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема примусовою депортацією цивільного населення та нехтуванням законами і звичаями війни.
Лубінець невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ із вимогою організувати термінове відвідування викрадених громадян, повідомити про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне — забезпечити їхнє швидке повернення додому.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
