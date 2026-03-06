Другий етап обміну: додому повернули 300 військових та 2 цивільних

Сьогодні, 6 березня, відбувся другий та заключний етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Женеві, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.







З російської неволі повернуто 300 українських військовослужбовців та двох цивільних громадян.







Додому повертаються захисники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.













Серед визволених є солдати, сержанти та офіцери, наймолодшому — 26 років, найстаршому — 60. Координаційний штаб висловив вдячність США та ОАЕ за посередництво та сприяння в обміні.

Українці, які брали участь у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині та в обороні Маріуполя, пройдуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Вони отримають необхідну допомогу, документи та грошові виплати.







Нагадаємо, у четвер, 5 березня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими.

Автор: Шевченко Олег, який випускає редактор «Новин Донбасу»