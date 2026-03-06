Поляка викрили на продажі дронів, призначених для ЗСУ

Дрони для ЗСУ.

У Київській області правоохоронці викрили громадянина Польщі, який незаконно продавав безпілотники, призначені для потреб українських військових. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.



За даними слідства, десятки дронів, серед яких апарати марки Yuneec та FPV-дрони, були передані до України як гуманітарна допомога зі США для одного з благодійних фондів. Після отримання їх мали передати військовим підрозділам.



Слідчі встановили, що іноземець виступав посередником між благодійним фондом та військовими частинами. Однак замість передачі техніки він підробляв акти приймання-передачі, використовуючи фальшиву печатку одного з підрозділів ЗСУ. Благодійникам надавалися підроблені документи, а безпілотники фактично залишалися у нього.



Надалі чоловік знаходив покупців і продавав отримані дрони. Під час контрольної закупівлі він реалізував 19 безпілотників, після чого правоохоронці задокументували його діяльність і затримали. Йому повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Триває слідство.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»