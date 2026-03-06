Росіяни заявляють про нову тактику ЗСУ: БПЛА-носії FPV-дронів

Російські Telegram-канали почали поширювати повідомлення про нібито нову тактику застосування безпілотників Силами оборони України.



За їхніми даними, українські військові можуть використовувати безпілотники літакового типу як носії для запуску FPV-дронів, передають «Новини Донбасу».

На опублікованих кадрах видно БпЛА, під крилами якого закріплені два невеликі дрони. Ймовірно, вони можуть відокремлюватися від носія та виконувати ударні або розвідувальні завдання.



У повідомленнях також зазначається, що така схема може дозволити збільшити дальність застосування FPV-дронів і доставляти їх ближче до потенційних цілей. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія також почала використовувати безпілотники як носії FPV-дронів.



У червні 2025 року з'явилася інформація про застосування БПЛА «Молнія» для таких завдань, а пізніше в цій ролі був помічений безпілотник «Гербера».

Крім того, «Новини Донбасу» також писали, що РФ використовує в якості носіїв FPV-дронів й ударні безпілотники типу «Шахед».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»