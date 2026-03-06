ЗС РФ штурмують село поблизу Покровська з двох сторін

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
06 березня 2026, 16:18

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, російські окупанти намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Покровської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».

«Противник зосереджує зусилля, зокрема, на спробах просування в районі населеного пункту Гришине, намагається прорватися до його центральної частини, одночасно штурмуючи населений пункт із півночі та півдня», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЗС РФ є в планах повністю захопити Покровськ та Мирноград. Українські військовослужбовці утримують певні позиції на північних околицях цих населених пунктів.

«Сили оборони України протидіють намірам ворога, стримують ворожі штурми. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, системно здійснюються пошуково-ударні дії», — уточнили у відомстві.

Раніше ми писали, що фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів у районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

