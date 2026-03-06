Пушилін заявив, що до 2028 року «сподіваються запустити» поїзд з окупованого Донецька у Москву

Поїзд в окупованому Донецьку. Фото: угруповання «ДНР»

Поїзди далекого прямування нібито «почнуть курсувати» між окупованою Донецькою областю та регіонами Росії до 2028 року. Про це стало відомо із заяви голови угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, якого цитує місцеве проросійське видання «ДАН».



За його словами, запуск залізничного сполучення, яке зв'яже окуповані Донецьк, Луганськ, Маріуполь та Ростов-на-Дону, нібито планується вже з 2026 року.



«А до 2028 року – це вже й далекі маршрути. Сподіваюся, що така можливість буде реалізована. Довгоочікуваний маршрут Донецьк-Москва має бути реалізований. Довго ми на нього чекаємо», – сказав Пушилін.



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим і не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що раніше окупанти анонсували «плани запуску» електрички між Донецьком, Луганськом та Маріуполем.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко