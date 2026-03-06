«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ

У 19-му турі УПЛ донецький «Шахтар» обіграв «Олександрію» з рахунком 1:0 і продовжує лідирувати в чемпіонаті, повідомляють «Новини Донбасу».
Від стартових хвилин футболісти «Шахтаря» боролися не лише із суперником, а й із станом газону на КСК «Ніка», який не сприяв швидкому комбінованому футболу. Проте «оранжево-чорні» контролювали гру, володіючи м’ячем і створюючи небезпечні моменти.
Уже на початку Траоре виводив Марлона Гомеса на порожні ворота, але той не влучив. Пізніше буркінійський форвард впав у карній зоні після контакту із суперником – пенальті арбітр не призначив.
Середина тайму пройшла за активності донеччан здалеку: удари Педріньйо, Марлона Гомеса та Невертона не досягли мети. Двічі загрожував воротам Траоре, але м’яч пролетів поруч із поперечиною. Наприкінці першого тайму господарі також мали шанс – Ндіага влучив у стійку.
Другий тайм почався на зустрічних курсах. «Шахтар» продовжував тиснути й наполегливо шукати шанс відкрити рахунок. На 61-й хвилині це вдалося: швидка атака лівим флангом, простріл Педро Енріке – і Траоре в дотик переправив м’яч у порожні ворота.
Traore's winner and other highlights of Ukrainian Premier League match Oleksandriia Shakhtar #Shakhtar #OleksandriiaShakhtar— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 6, 2026
pic.twitter.com/02vObncWrG
Спроби Невертона та Марлона Гомеса збільшити рахунок не увінчалися успіхом. Судді залишили без уваги кілька потенційних пенальті, але це не вплинуло на підсумковий результат.
Фінальний свисток зафіксував перемогу «Шахтаря» 1:0 над «Олександрією». Наступного тижня «гірники» повертаються до єврокубків – 12 березня відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського «Леха» на «Познань Стедіум».
Донецький «Шахтар» після 19 матчів очолює турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, набравши 44 очки та маючи різницю м’ячів 47:12.
Турнірна таблиця УПЛ.
Команда випереджає найближчого переслідувача — «ЛНЗ» (Черкаси) — на шість очок, а також команди «Полісся» (Житомир) та «Динамо» (Київ), які посідають третє і четверте місця відповідно.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
