«Шахтар» обіграв «Олександрію» та закріпив лідерство в УПЛ

Фото: ФК Шахтар

У 19-му турі УПЛ донецький «Шахтар» обіграв «Олександрію» з рахунком 1:0 і продовжує лідирувати в чемпіонаті, повідомляють «Новини Донбасу».



Від стартових хвилин футболісти «Шахтаря» боролися не лише із суперником, а й із станом газону на КСК «Ніка», який не сприяв швидкому комбінованому футболу. Проте «оранжево-чорні» контролювали гру, володіючи м’ячем і створюючи небезпечні моменти.



Уже на початку Траоре виводив Марлона Гомеса на порожні ворота, але той не влучив. Пізніше буркінійський форвард впав у карній зоні після контакту із суперником – пенальті арбітр не призначив.



Середина тайму пройшла за активності донеччан здалеку: удари Педріньйо, Марлона Гомеса та Невертона не досягли мети. Двічі загрожував воротам Траоре, але м’яч пролетів поруч із поперечиною. Наприкінці першого тайму господарі також мали шанс – Ндіага влучив у стійку.



Другий тайм почався на зустрічних курсах. «Шахтар» продовжував тиснути й наполегливо шукати шанс відкрити рахунок. На 61-й хвилині це вдалося: швидка атака лівим флангом, простріл Педро Енріке – і Траоре в дотик переправив м’яч у порожні ворота.

Traore's winner and other highlights of Ukrainian Premier League match Oleksandriia Shakhtar #Shakhtar #OleksandriiaShakhtar



pic.twitter.com/02vObncWrG — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 6, 2026

Спроби Невертона та Марлона Гомеса збільшити рахунок не увінчалися успіхом. Судді залишили без уваги кілька потенційних пенальті, але це не вплинуло на підсумковий результат.



Фінальний свисток зафіксував перемогу «Шахтаря» 1:0 над «Олександрією». Наступного тижня «гірники» повертаються до єврокубків – 12 березня відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти польського «Леха» на «Познань Стедіум».



Донецький «Шахтар» після 19 матчів очолює турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги, набравши 44 очки та маючи різницю м’ячів 47:12.

Турнірна таблиця УПЛ.

Команда випереджає найближчого переслідувача — «ЛНЗ» (Черкаси) — на шість очок, а також команди «Полісся» (Житомир) та «Динамо» (Київ), які посідають третє і четверте місця відповідно.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»