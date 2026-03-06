Зеленський записав відео з центру Дружківки: президент заявив, що ЗС РФ готують наступ

Зеленський відвідав Донеччину. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський 6 березня відвідав Донецьку область, де зустрівся з військовослужбовцями ключових підрозділів. За його словами, російські окупанти готують наступ цієї весни. Про це він повідомив у своєму телеграмі.



«Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ та інші міста. Росіяни не відмовляються від війни і тут, на Донеччині, навесні готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатньо. Хлопці тримаються гідно. І саме так триматиметься й надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ», — заявив він.



Лідер країни відвідав позиції 28-ї, 24-ї та 100-ї окремих механізованих бригад, а також 36-ї бригади морської піхоти.



Крім того, Зеленський відзначив бійців державними нагородами та подякував їм за службу.



Раніше ми писали, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, російські окупанти намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Покровської громади Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»