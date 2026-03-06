«Укренерго» попередило про графіки відключень світла на 7 березня

У суботу, 7 березня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть у деяких регіонах України. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.
Обмеження на всій території країни продовжують діяти внаслідок масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.
В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.
Раніше ми писали, що в лютому українські енергетики відновили електропостачання для понад 3,1 млн споживачів, що залишилися без світла через ворожі атаки та бойові дії.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
