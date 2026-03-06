Викрадення інкасаторів «Ощадбанку»: МЗС викликало угорського дипломата

МЗС викликало угорського дипломата

До Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 6 березня, було викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні. Приводом для розмови стало захоплення українських інкасаторів державного «Ощадбанку», які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною.



Угорському дипломату повідомили, що українська сторона вважає такі дії неправомірними і вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їхнього невідкладного звільнення, а також повернення державного майна.



«Захоплення заручників та крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, залучення необхідних міжнародно-правових механізмів», — йдеться у повідомленні.



У МЗС заявили, що спроби Угорщини втягнути Україну у свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі. Крім того, Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС та НАТО, сподівається на повернення Угорщини у конструктивне русло співробітництва.



Раніше ми писали, що «Ощадбанк» повідомив про затримання в Угорщині двох інкасаторських автомобілів банку разом із співробітниками та цінностями, що перевозяться.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»