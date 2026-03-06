На розвиток науки в Донецькій області у 2026 році направили понад 20 млн гривень

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що на розвиток науки в Донецькій області цього року було направлено 24,1 млн грн. Фінансування область отримала за результатами державної атестації наукових установ та вищих навчальних закладів.



«На підтримку науки розподілено понад 3 млрд гривень. Кошти спрямовують туди, де є реальні результати досліджень і сильні наукові команди», — уточнив він.



Як у Донецькій області було розподілено кошти:



- 15,6 млн грн – стимулювання наукових та науково-педагогічних працівників;



- 5,0 млн. грн – розвиток дослідницької інфраструктури;



- 3,5 млн. грн – розвиток наукових установ.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»