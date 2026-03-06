Японія передала українським рятувальникам обладнання для розмінування

Японія передала українським рятувальникам пакет допомоги для розмінування Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що автопарк українських рятувальників поповнився броньованими машинами та спецтранспортом від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Окремою важливою частиною допомоги стало спеціалізоване захисне спорядження, розроблене з урахуванням жіночої анатомії.



Як зазначається, частина техніки виготовлена ​​чи зібрана в Україні.



«Я радий, що ми надаємо захист, адаптований саме для жінок, адже Японія активно підтримує глобальну програму «Жінки, мир та безпека». Для мене честь передати обладнання, яке прискорить очищення українських земель», — зазначив посол Японії в Україні Масаші Накагоме.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»