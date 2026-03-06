ЗСУ вразили військові кораблі РФ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що українські військовослужбовці 2 березня вразили два кораблі чорноморського флоту Росії в Новоросійську Краснодарського краю.



Як зазначається, були вражені фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров». Ступінь ушкоджень уточнюється.



«Системні удари по військовій інфраструктурі та об'єктах військово-промислового комплексу противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що внаслідок атаки безпілотників на Новоросійську бухту було вражено середню частину надбудови російського фрегата «Адмірал Ессен».

