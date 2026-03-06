Сили оборони вразили важливі військові цілі окупантів на Донеччині

Українські військовослужбовці, 4 та в ніч на 5 березня, завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Уражено склад боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів росіян у районі села Бердянське.



Крім того, під удар Сил оборони потрапили склад матеріально-технічних засобів у Приазовському, а також склад паливно-мастильних матеріалів у районі Маріуполя.



Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»