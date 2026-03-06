ЗСУ атакували пункт управління БПЛА та місце розвантаження боєприпасів армії РФ

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці вдарили за місцем розвантаження боєприпасів російських військових в окупованому селищі Гвардійське (Крим).



Крім того, вразили об'єкти матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Зокрема, були атаковані склади матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському Запорізькій області.



У відомстві уточнили, що ЗСУ вдарили по командно-наглядовому пункту армії РФ у районі Гуляйполя Запорізької області, пункту управління БПЛА у Муромі (Бєлгородська область РФ), вежу зв'язку у Приморську Запорізької області.



Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»